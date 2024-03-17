Какой сегодня праздник: 17 марта

Что интересного произошло 17 марта
Сегодня празднуется день памяти покровителя Ирландии — святого Патрика. День Святого Патрика отмечают 17 марта в Дублине и Нью-Йорке, в Токио и Сеуле, в Буэнос-Айресе и Сиднее и даже в Москве. Во многих городах по всему миру проходят шествия с песнями и танцами, участвуют в которых тысячи людей. Праздник посвящен католическому святому — Патрику и принятию христианства в Ирландии. Главным символом торжества выступает трилистник — трехпластинчатый лист клевера.
Всемирный день социальной работы был учрежден Международной федерацией социальных работников и Международной ассоциацией школ социальной работы, чтобы подчеркнуть вклад социальной работы и социальных работников в социальную сплоченность, социальное развитие и предотвращение злоупотреблений и угнетения.
В Таиланде сегодня отмечают Национальный день муай тай (другие варианты перевода названия праздника — Национальный день тайского бокса, День национального бокса муай тай). Тайский бокс (муай тай) — это боевое искусство Таиланда, прародителем которого является древнее тайское боевое искусство муай боран. Праздник, посвященный самому популярному в Таиланде виду спорта, был учрежден в честь известного мастера муай тай Най Кхам Тома.
Исторические события 17 марта в мире
624-й — первое крупное сражение между мусульманами и курайшитами, известное как битва при Бадре;
1861-й — провозглашено Итальянское королевство;
1948-й — в Калифорнии возникла моторизованная банда «Ангелы ада»;
1960-й — в Японии поступили в продажу разноцветные фломастеры;
1898-й — опубликована ставшая классической неаполитанская песня O Sole Mio!;
1992-й — министерство юстиции Украины зарегистрировало украинское казачество;
1959-й — американская субмарина SSN-578 Skate, пробив рубкой слой льда, всплыла на Северном полюсе.
Исторические события 17 марта в Казахстане
1990-й — в Алматы состоялся учредительный съезд корейцев Казахстана, на котором была создана Республиканская ассоциация корейских культурных центров Казахстана (РАККЦК);
2003-й — в Республике Казахстан создана компания по сбору макулатуры «КазВторсырье»;
2005-й — в Алматы открыт Центр гендерного образования;
2010-й — Национальной горнорудной компанией «Тау-Кен Самрук» создано дочернее предприятие по разведке, добыче и переработке драгоценных металлов «Тау-Кен Алтын».
Дни рождения знаменитостей 17 марта в мире
В 1908 году родился Борис Полевой — русский советский прозаик и киносценарист, журналист, военный корреспондент. Герой Социалистического Труда, Лауреат двух Сталинских премий второй степени (1947, 1949). Лауреат Международной премии Мира (1959);
в 1928 году родилась Юнис Гейсон — британская актриса театра и кино, певица. Первая исполнительница роли девушки Бонда;
в 1938 году родился Рудольф Нуриев — советский, британский и французский артист балета и балетмейстер. Один из наиболее знаменитых танцовщиков XX века;
в 1972 году родилась Оксана Грищук — советская, украинская и российская фигуристка, выступавшая в спортивных танцах на льду. Двукратная олимпийская чемпионка в паре с Евгением Платовым;
в 1995 году родилась Елизавета Арзамасова — российская актриса театра и кино. Звездный час Елизаветы пришел с выходом сериала «Папины дочки». Она сыграла одну из главных ролей — девочку-вундеркинда Галину Сергеевну Васнецову.
Кто родился 17 марта в Казахстане
В 1921 году родилась Дарига Тналина — первая казахская женщина-профессиональный кинорежиссер, отличник кинематографии СССР, заслуженный деятель искусств Казахстана.
в 1944 году родился Базар Дамитов — директор Института анализа качества и стратегии развития Казахского национального педагогического университета им. Абая.
День смерти знаменитостей 17 марта в мире
В 1994 году умерла Май Сеттеринг — шведская актриса и режиссер;
в 1995 году умер Владимир Бунчиков — певец (лирический баритон), заслуженный артист РСФСР;
в 1996 году умер Рене Клеман — французский кинорежиссер;
в 2000 году умер Владимир Арбеков — советский режиссер мультипликационных фильмов.
17 марта в православном календаре
Сегодня отмечается народный праздник Герасим Грачевник. Православная церковь вспоминает двух святых с таким именем — Герасима Иорданского и Герасима Вологодского, иеромонаха. Праздник получил название «Грачевник» из-за того, что птицы — грачи — в это время возвращаются из теплых стран.
День ангела
Сегодня День ангела празднуют Александр, Василий, Вячеслав, Георгий, Герасим, Григорий, Даниил, Павел, Ульяна, Яков.