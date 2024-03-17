Какой сегодня праздник: 17 марта

Сегодня празднуется день памяти покровителя Ирландии — святого Патрика. День Святого Патрика отмечают 17 марта в Дублине и Нью-Йорке, в Токио и Сеуле, в Буэнос-Айресе и Сиднее и даже в Москве. Во многих городах по всему миру проходят шествия с песнями и танцами, участвуют в которых тысячи людей. Праздник посвящен католическому святому — Патрику и принятию христианства в Ирландии. Главным символом торжества выступает трилистник — трехпластинчатый лист клевера.