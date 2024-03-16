В Москве 27 марта откроют памятник народному артисту СССР Михаилу Ульянову

Михаил Ульянов — народный артист СССР, актер, режиссер театра и кино, педагог, общественный деятель. Он сыграл несколько десятков ролей на сцене и около 70 в кино. Среди известных ролей актера — Георгий Жуков («Освобождение»), Дмитрий Карамазов («Братья Карамазовы»), Иван Афонин («Ворошиловский стрелок»). Ульянов ушел из жизни в марте 2007 года.