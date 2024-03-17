Какой сегодня праздник: 17 марта

Что празднуют в России и мире
Один из самых любимых праздников в Ирландии — День святого Патрика. Этот святой считается покровителем страны. Патрик, по преданию, принес христианство на языческий остров и изгнал всех змей. В честь почитаемого святого в Ирландии устраивается парад с песнями и плясками и льется рекой ирландское пиво. Почти вся Ирландия — луга и холмы, поэтому ее часто называют Изумрудным островом. А христианство Патрик проповедовал ирландцам, используя в качестве «иллюстрации» чуда Триединства Бога трилистник — трехпластинчатый листок клевера. Поэтому цвет праздника — зеленый, а символ — трилистник. Между прочим, святой Патрик чествуется и православной церковью.
В Таиланде — День национального бокса Муай Тай. Традиция отмечать праздник зародилась в Бирме, когда великий тайский боксер Най Кхай Том одолел десять бирманских соперников. Тайцы настолько гордятся этой победой и своим национальным боевым искусством, что даже Национальный день Муай Тай отмечают дважды в год — 6 февраля и 17 марта.
Знаменательные события
В 1861 году завершилось объединение Италии в единое государство под властью Сардинского королевства.
В 1898 году вышла в свет неаполитанская песня «O Sole Mio!» автора Джованни Капурро и композитора Эдуардо ди Капуа.
В 1898 году в египетском городе Гизе неподалеку от пирамиды Хеопса найдена мумия женщины, погребенной около 2600 года до н.э.
В 1991 году состоялся Всесоюзный референдум, на котором три четверти голосовавших поддержали сохранение СССР.
Кто родился
17 марта 1856 года родился российский живописец Михаил — один из самых мистических художников XIX века. Работы Врубеля обращены к романтике средневековья и Возрождения, к античной мифологии и русской сказке. Во всех есть загадка. Самые известные картины хранятся в Третьяковской галерее: «Пан», «К ночи», «Сирень», «Демон».
114 лет назад в 1908 году на свет появился советский писатель, военный корреспондент Борис Полевой, писавший о судьбах реальных людей. Выдающимися трудами автора стали: «Повесть о настоящем человеке», в которой описан знаменитый подвиг летчика Алексея Маресьева; сборник рассказов «Мы — советские люди», романы «Золото» и «Доктор Вера».
Также 17 марта родились актеры Аристарх Ливанов, Курт Рассел, Елизавета Арзамасова, писатель-фантаст Уильям Гибсон, 14-кратная чемпионка мира, американская пловчиха Кэти Ледеки.