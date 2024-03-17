Какой сегодня праздник: 17 марта

Один из самых любимых праздников в Ирландии — День святого Патрика. Этот святой считается покровителем страны. Патрик, по преданию, принес христианство на языческий остров и изгнал всех змей. В честь почитаемого святого в Ирландии устраивается парад с песнями и плясками и льется рекой ирландское пиво. Почти вся Ирландия — луга и холмы, поэтому ее часто называют Изумрудным островом. А христианство Патрик проповедовал ирландцам, используя в качестве «иллюстрации» чуда Триединства Бога трилистник — трехпластинчатый листок клевера. Поэтому цвет праздника — зеленый, а символ — трилистник. Между прочим, святой Патрик чествуется и православной церковью.