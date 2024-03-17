Поезд Москва — Волгоград опоздал на три часа из-за остановки грузового состава

В Волгоградской области 16 марта пассажирам поезда № 16 Москва — Волгоград пришлось потерять более трех часов в ожидании, когда состав проследует в Волгоград. Путь им перегородил остановившийся грузовой поезд, которому работники железной дороги были вынуждены пригнать вспомогательный локомотив. Чуть меньше, 45 минут по этой же причине потеряли и пассажиры «единички», которая отправилась из Волгограда в столицу.