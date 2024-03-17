Что можно и нельзя делать в день Герасима 17 марта, который называют Грачевник

Не следует планировать путешествие на 17 марта, так как оно получится не очень приятным. Влюбленным запрещено признаваться в чувствах. Считается, что они окажутся безответными. Не рекомендуется планировать на указанную дату посещение стоматолога. Согласно приметам, здоровье может ухудшиться.