Что можно и нельзя делать в день Герасима 17 марта, который называют Грачевник

Православная церковь 17 марта вспоминает святых Герасимов: Вологодского и Иорданского. В народе празднуют день Герасима Грачевника. Название возникло из-за того, что в указанный день грачи возвращаются из теплых краев.
Что нельзя делать 17 марта
Не следует планировать путешествие на 17 марта, так как оно получится не очень приятным. Влюбленным запрещено признаваться в чувствах. Считается, что они окажутся безответными. Не рекомендуется планировать на указанную дату посещение стоматолога. Согласно приметам, здоровье может ухудшиться.
Что можно делать 17 марта
В день Герасима Грачевника принято проводить генеральную уборку в доме. Кроме того, рекомендуется разобрать старые вещи. А еще в данный день старались выпекаться специальное печенье, в форме грачей.
Согласно приметам, ясная погода указывает на большое количество ягод летом. В том случае, если грачи сидят в гнездах, то холода затянутся надолго. Про скорое наступление весны говорят перелетные птицы, вернувшиеся в старые гнезда.