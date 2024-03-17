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Что можно и нельзя делать в день Герасима 17 марта, который называют Грачевник

Собрали приметы и запреты на день Герасима 17 марта.
Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 17 марта вспоминает святых Герасимов: Вологодского и Иорданского. В народе празднуют день Герасима Грачевника. Название возникло из-за того, что в указанный день грачи возвращаются из теплых краев.

Что нельзя делать 17 марта

Не следует планировать путешествие на 17 марта, так как оно получится не очень приятным. Влюбленным запрещено признаваться в чувствах. Считается, что они окажутся безответными. Не рекомендуется планировать на указанную дату посещение стоматолога. Согласно приметам, здоровье может ухудшиться.

Что можно делать 17 марта

В день Герасима Грачевника принято проводить генеральную уборку в доме. Кроме того, рекомендуется разобрать старые вещи. А еще в данный день старались выпекаться специальное печенье, в форме грачей.

Согласно приметам, ясная погода указывает на большое количество ягод летом. В том случае, если грачи сидят в гнездах, то холода затянутся надолго. Про скорое наступление весны говорят перелетные птицы, вернувшиеся в старые гнезда.