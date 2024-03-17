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В Хабаровске похолодает 17 марта

В Хабаровске 17 марта ожидается температура воздуха от 0 до −8 градусов.
Сейчас в Ричмонде: +20° 6 м/с 30% 753 мм рт. ст. +18°
Источник: МК.RU Хабаровск

По прогнозам синоптиков, ветер будет слабым, 1−4 метра в секунду, но с порывами до 8 метров в секунду.

В селе Токо Тугуро-Чумиканского района — минимальная температура в крае. Утром здесь фиксировали −42 градуса.