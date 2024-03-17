В Хабаровске похолодает 17 марта

По прогнозам синоптиков, ветер будет слабым, 1−4 метра в секунду, но с порывами до 8 метров в секунду.
В селе Токо Тугуро-Чумиканского района — минимальная температура в крае. Утром здесь фиксировали −42 градуса.
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По прогнозам синоптиков, ветер будет слабым, 1−4 метра в секунду, но с порывами до 8 метров в секунду.
В селе Токо Тугуро-Чумиканского района — минимальная температура в крае. Утром здесь фиксировали −42 градуса.