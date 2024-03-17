Морозы и осадки вернутся в Приморье: где будет холоднее всего

«В начале следующей недели период теплой погоды, установившийся в Приморье накануне, закончится. Высотно-фронтальная зона переместится на юг, Приморский край окажется в более холодной воздушной массе», — передает Примгидромет.
В понедельник, 18 марта, обойдется без осадков. Ночные морозы окрепнут, температура воздуха будет в пределах −15…-8 градусов, на северо-востоке до −23, на юге и побережье −7…-1.
Днем на юге края воздух прогреется до +5 градусов, на севере будет до −3. Во вторник и среду, 19 и 20 марта, в крае пройдет небольшой снег. Температура воздуха существенно не изменится.
Во Владивостоке в начале следующей недели обойдется без осадков. В ночные часы будет морозно, в пределах −6…-3 градусов, днем от −2 до +1.
Напомним, что Приморье окажется во власти китайского циклона.