Что произошло в Хабаровском крае к утру 17 марта

29 декабря 2020 года в Хабаровске умерла 81-летняя Софья Жукова. Она известна как самая старая серийная убийца в истории России, расправлявшаяся с жертвами топором. «Баба Соня» родилась в 1939 году, после переезда в Хабаровск жила в поселке Березовка и стала главной подозреваемой в серии убийств. Ее квартира стала местом ужасных преступлений, а соседи рассказывали о странных звуках и стуках в ночи. В 2019 году ее арестовали за убийство дворника, останки которого нашли в мусорном контейнере.
Собаку похитили в Хабаровске, когда ее хозяйка зашла в магазин. Похитителем оказался 49-летний мужчина. Его нашли благодаря записям с камер видеонаблюдения и отпечаткам пальцев с упаковки мороженого. Мужчина планировал продать собаку, но его задержали раньше, чем он успел это сделать. Десятилетнего йорка по кличке Макс возвратили владелице.
В Хабаровске прошел ежегодный конкурс красоты «Королева Дальнего Востока». 30 конкурсанток претендовали на титул. Победителем стала 51-летняя Елена Наговицина, риелтор с 25-летним стажем и учредитель фонда «Благодарю». Теперь Елена готова соревноваться за титул Миссис России. Она отправится в Москву, чтобы представить свой регион на Всероссийском конкурсе, который запланирован на июнь.