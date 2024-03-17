Что произошло в Хабаровском крае к утру 17 марта

29 декабря 2020 года в Хабаровске умерла 81-летняя Софья Жукова. Она известна как самая старая серийная убийца в истории России, расправлявшаяся с жертвами топором. «Баба Соня» родилась в 1939 году, после переезда в Хабаровск жила в поселке Березовка и стала главной подозреваемой в серии убийств. Ее квартира стала местом ужасных преступлений, а соседи рассказывали о странных звуках и стуках в ночи. В 2019 году ее арестовали за убийство дворника, останки которого нашли в мусорном контейнере.