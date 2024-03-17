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В Хабаровском крае с начала года родилось почти две тысячи младенцев

Чаще всего родители называли девочек Анна, а мальчиков — Александр.
Источник: Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края

В Хабаровском крае в крае в первые месяцы года — январе и феврале зарегистрировано 1976 новорожденных, что выше на девять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В комитете по делам ЗАГС и архивов правительства края сообщили, что на свет появилось 22 двойни. Всего зарегистрировано рождение 991 девочки и 985 мальчиков.

Самыми популярными именами стали Анна и Александр. Среди редких оказались такие привычные имена как Елена, Тамара, Виктор и Николай. Зарегистрированы и такие имена как Агата, Ладислава, Самая, Арсентий и Лука.

В Хабаровском крае разработана комплексная система мер поддержки семей — от этапа будущих мам, включая вопросы сохранения беременности, до достижения ребенком соответствующего возраста. А новый нацпроект «Семья», инициированный главой государства Владимиром Путиным, позволит решить еще больше вопросов, связанных с охраной материнства, сбережения здоровья детей и подростков.

демография