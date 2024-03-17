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Необычный конкурс прошел на избирательном участке в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 17 марта, ФедералПресс. В Приморье отметили Масленицу на одной из избирательный участков в селе Устиновка Кавалеровского округа. На площадке перед Домом культуры прошли праздничные гуляния «Масленичные потехи».

«Народное гуляние открыли скоморохи “Масленичного автопоезда”, приглашая всех к веселью», — рассказали в Министерстве культуры Приморского края.

Традиционно для местных жителей прошли развлечения, посвященные празднику. Среди них — поедание блинов на скорость.

А в завершении праздника все желающие могли отведать блинов с чаем в честь праздника.

Напомним, на выборах президента Дальний Восток в течение двух дней голосования показывал высокую явку избирателей. Она стала рекордной по всей стране и округ отказался на третьей строчке лидеров.

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