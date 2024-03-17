Необычный конкурс прошел на избирательном участке в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 17 марта, ФедералПресс. В Приморье отметили Масленицу на одной из избирательный участков в селе Устиновка Кавалеровского округа. На площадке перед Домом культуры прошли праздничные гуляния «Масленичные потехи».