Модное событие объединило дизайнеров Приморского края

Грандиозное fashion-шоу (6+), на котором профессиональные и совсем юные модели продемонстрировали одежду местных дизайнеров, прошло во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia.
Модный показ прошел 16 марта во Владивостоке в «Grand Hotel & Spa». Мероприятие разделили на два блока: детский и взрослый. Детский блок проходил с 13:00 до 16:00. Модели от 4 лет достойно и вполне уверенно продефилировали по подиуму, несмотря на юный возраст. Они продемонстрировали одежду в стиле спорт-шик, платья от кутюр, вечерние и повседневные наряды брендов Приморского края — Dushka, Look at me, Galina Potekhina и другие.
«Мне здесь очень нравится, в школу моделей я хожу уже полгода. Немного переживаю перед дефиле, хотя это не первый мой показ», — рассказала Милена Челыжкова.
«Местным дизайнерам оказывают хорошую поддержку, выдают гранты на хороших и выгодных условиях, поэтому можно держаться на плаву. Подобные мероприятия также помогают продвинуть бренд, так что возможностей для развития очень много», — объяснила создатель бренда Darini Shoes Татьяна Скрипаль.
Взрослый показ открывали уже профессиональные модели, продемонстрировавшие коллекцию одежды весна-лето 2024. Тут были бренды Level25 x Ab brand, Y-self, Fasol wear, Davydova Atelier, Charme prive, Fee lmtd. Вечерний блок посетили около 300 гостей.
«Мы в прошлом году проводили такое шоу, в этом году возможно организуем его еще раз ближе к Новому году, будет новогодняя коллекция. На вечернем шоу сегодня у нас представлены 10 премиальных брендов, 90% из которых — наши приморские. В настоящее время многие ребята, которые делают действительно качественно, достойны развития. Для этого мы и делаем подобного рода мероприятия», — поделился соорганизатор проекта Grand Fashion Show Михаил Линев.