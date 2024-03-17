Модное событие объединило дизайнеров Приморского края

«Мы в прошлом году проводили такое шоу, в этом году возможно организуем его еще раз ближе к Новому году, будет новогодняя коллекция. На вечернем шоу сегодня у нас представлены 10 премиальных брендов, 90% из которых — наши приморские. В настоящее время многие ребята, которые делают действительно качественно, достойны развития. Для этого мы и делаем подобного рода мероприятия», — поделился соорганизатор проекта Grand Fashion Show Михаил Линев.