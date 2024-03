Модное событие объединило дизайнеров Приморского края

Модный показ прошел 16 марта во Владивостоке в «Grand Hotel & Spa». Мероприятие разделили на два блока: детский и взрослый. Детский блок проходил с 13:00 до 16:00. Модели от 4 лет достойно и вполне уверенно продефилировали по подиуму, несмотря на юный возраст. Они продемонстрировали одежду в стиле спорт-шик, платья от кутюр, вечерние и повседневные наряды брендов Приморского края — Dushka, Look at me, Galina Potekhina и другие.