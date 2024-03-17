Жителей Находки просят помочь разыскать тюленя

Реабилитационный центр «Тюлень» в Приморье обратился к жителям Находки с просьбой о помощи. Специалисты призвали горожан, если они во время прогулок на западном и южном побережье города встретят тюленя, сообщить об этом в реабилитационный центр.
Соответствующий пост разместили в телеграм-канале «Тюленятник и все-все-все».
По словам руководителя центра Лоры Белоиван, на пляже базы Тунгус несколько дней видели тюленя, который отличался необычным поведением. Специалисты центра осмотрели пляжи Тунгус и Рица, но не нашли животное. По словам Белоиван, сегодня тюлень может появиться на этих пляжах.
«Пожалуйста, кто там рядом, или будет гулять и случайно увидит тюленя, звоните незамедлительно 89146635101 или 89147065164. Тюлень нуждается в помощи», — говорится в сообщении.
Специалисты просят при обнаружении таких детёнышей не загонять их в море — слабому животному выжить в море гораздо сложнее, чем на берегу. Напротив, тюленёнка стоит отсечь от моря и связаться с реабилитационным центром, обеспечив детёнышу до приезда специалистов покой.
В памятке для жителей прибрежных территорий их призывают не пытаться самостоятельно накормить тюленёнка молоком — привычный нам продукт опасен для них.