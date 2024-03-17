Жителей Находки просят помочь разыскать тюленя

Реабилитационный центр «Тюлень» в Приморье обратился к жителям Находки с просьбой о помощи. Специалисты призвали горожан, если они во время прогулок на западном и южном побережье города встретят тюленя, сообщить об этом в реабилитационный центр.

По словам руководителя центра Лоры Белоиван, на пляже базы Тунгус несколько дней видели тюленя, который отличался необычным поведением. Специалисты центра осмотрели пляжи Тунгус и Рица, но не нашли животное. По словам Белоиван, сегодня тюлень может появиться на этих пляжах.

«Пожалуйста, кто там рядом, или будет гулять и случайно увидит тюленя, звоните незамедлительно 89146635101 или 89147065164. Тюлень нуждается в помощи», — говорится в сообщении.

Сезон появления на свет детёнышей тюленя обычно начинается в конце зимы. С марта по май оставшиеся по разным причинам без мам родившиеся в этом году щенки тюленя появляются на побережье. Без помощи людей они могут погибнуть, так как не имеют ещё необходимых навыков в добычи пропитания.