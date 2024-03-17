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Гололед и снежная буря накроют Новосибирск 17 марта

Несмотря на потепление, город накроют сильные бури.
Сейчас в Ричмонде: +15° 3 м/с 48% 752 мм рт. ст. +18°
Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске днем 17 марта температура повысится до +1. Тем не менее, говорить о хорошей погоде пока рано — горожан ждут снегопады и бушующая метель за окном.

— Будет облачно с прояснениями, ночью снег, метель, днем выпадет мокрый снег. На дорогах сильная гололедица, снежные заносы. Ночью ожидается −3…-5 градусов с потеплением к утру, днем −1…+1 градус. Ветер усилится до 18−23 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области ночью потеплеет до −2…-7, ко дню повысится до +2. Местами пройдут метели, по востоку В такую непогоду предупредили водителей о том, что на городских дорогах и трассах нужно быть осторожными.