Гололед и снежная буря накроют Новосибирск 17 марта

В Новосибирске днем 17 марта температура повысится до +1. Тем не менее, говорить о хорошей погоде пока рано — горожан ждут снегопады и бушующая метель за окном.
— Будет облачно с прояснениями, ночью снег, метель, днем выпадет мокрый снег. На дорогах сильная гололедица, снежные заносы. Ночью ожидается −3…-5 градусов с потеплением к утру, днем −1…+1 градус. Ветер усилится до 18−23 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.
По Новосибирской области ночью потеплеет до −2…-7, ко дню повысится до +2. Местами пройдут метели, по востоку В такую непогоду предупредили водителей о том, что на городских дорогах и трассах нужно быть осторожными.