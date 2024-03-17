«Кирпичи скоро голову разобьют»: обрушение крупного здания у школы несет угрозу приморцам

Обрушение крупного здания в Приморье несет угрозу местным жителям. Кадрами разрушающегося здания поделились в тг-канале «Newsbox24.tv» (18+).
По словам очевидцев, кирпичи башни падают около местной школы в селе Новопокровка, Красноармейский район.
Жители села просят срочно понять меры. Как сообщают очевидцы, в любой момент кирпич может упасть на чью-то голову. Однако глава поселения отвечает, что помочь не может, так как у него отсутствуют средства на решение проблемы.
Пользователи Сети возмущенно реагируют на ситуацию: «Кирпичи скоро голову разобьют кому-то», «Там же дети ходят постоянно», «Очень опасно, оно несет угрозу жизни».