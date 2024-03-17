Улыбаемся и дышим: амурская тигрица учит своих детей жизни в Приморье

Амурская тигрица вывела своих котят на прогулку по территории нацпарка «Земля леопарда» в Приморском крае. Она показала, как можно распознавать запаховые метки, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
По словам специалистов, на первый взгляд может показаться, словно дети улыбаются во время прогулки, однако это не совсем так. На самом деле, такое явление называется «флемен», это реакция организма, усиливающая приток воздуха в ротовую полость.
Таким образом, мать выбрала дерево с меткой, обнюхала его, показывая пример малышам, и дала им самим попробовать изучить этот мир. Они сразу же принялись обнюхивать ствол, пытаясь распознать, какому животному принадлежит запах и на чьей территории они находятся.
Пока котята не достигли половой зрелости, они всегда следуют за матерью и учатся у нее охоте. Они еще шкодничают и наслаждаются детством, в то время как мать приглядывает за ними и не дает попасть в беду во время игр.
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