Одно простое средство решит 10 бытовых проблем — в доме все засияет

Уборка, чаще всего, является не столь приятным занятием. Зачастую, хлопотным. Но есть множество способов облегчить этот процесс. Например, использовать обыкновенную зубную пасту, пишет ИА IrkutskMedia.
Так, зубная паста прекрасно справляется с известковым налетом на хромированных смесителях и ручках. Нанесите ее на загрязненную поверхность, смойте водой и протрите мягкой губкой. Все станет идеально чистым.
Также зубную пасту можно использовать, чтобы очистить налет на утюге. Намажьте ее на грязные места и протрите влажной тряпочкой. Обязательно проверьте, всю ли пасту на поверхности вы вытерли, чтобы она потом не попала на одежду.
Таким же способом можно избавляться от пятен на кухонных столешницах, а также от следов фломастеров на окрашенных стенах, мебели, ламинате и плитке. Актуально для тех, у кого дома подрастают маленькие художники.
Если вы прибили картину не там, где нужно и в стене осталось отверстие, то его можно зашпаклевать зубной пастой, не покупая специальную затирку.
Отлично справляется зубная паста и с потемневшими серебряными украшениями. Нанесите небольшое количество пасты на зубную щетки и очистите налет на изделии. Затем промойте теплой водой и дайте просохнуть.
Помимо этого, авторы канала «Лайфхаки для хозяек» на платформе Дзен (18+) советуют использовать зубную пасту для избавления от неприятного запаха в пластиковых контейнерах. Смажьте емкость пастой, налейте теплой воды, закройте крышку и хорошенько потрясите. Затем хорошенько помойте посуду с помощью губки.
Еще зубная паста поможет при проблемах с прыщами и герпесом на коже. Нанесите небольшое количества средства на воспаления и оставьте на ночь. Паста подсушит прыщ и снимет покраснения. Этот же лайфхак можно использовать при укусах и мозолях. Но будьте осторожны!
А теперь совет для любителей бассейнов. Используя зубную пасту, вы можете избавиться от запотевания очков для плавания. Нанесите небольшое количество средства на стекла и смойте теплой водой.