Что произошло в Иркутске в ночь на 17 марта 2024 года: последние новости

В Иркутской области появится центр для изучения искусственного интеллекта. Центр будет заниматься климатическими изменениями, безопасностью, энергетикой и гуманитарными технологиями, говорят в пресс-службе регионального правительства.
Парк Комсомольский продолжают благоустраивать в Иркутске. Как отмечают в пресс-службе администрации Иркутска, в планах создать пешеходные тротуары с малыми архитектурными формами и объектами инфраструктуры.
Ледовый автозимник закрыли в Мамско-Чуйском районе в связи с потеплением, говорят в правительстве Иркутской области. По нему завозился уголь для котельных района. Сейчас ситуация с топливом находится на контроле регионального минЖКХ.