Известный хабаровский оркестр выступит с большим концертом в Москве

— Репертуар оркестра включает произведения русских, зарубежных и современных композиторов, а также оригинальные произведения, специально написанные для оркестра народных инструментов. Оркестр сохраняет и развивает лучшие традиции, и что особенно радует — в коллектив приходит талантливая и восприимчивая молодежь, которой предстоит нести эти традиции дальше. Русский оркестр постоянный участник гала-концерта победителей краевого фестиваля-конкурса «Новые имена» Хабаровского края и хедлайнер Дальневосточного фестиваля народной музыки «На Амурских просторах», — рассказал министр культуры края Юрий Ермошкин.