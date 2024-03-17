Известный хабаровский оркестр выступит с большим концертом в Москве

Русский оркестр Хабаровской краевой филармонии представит своё мастерство и талант на столичной сцене в программе «Культурный диалог. Россия: Москва-Хабаровск» 24 марта, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу правительства края.
Это концертная программа, в рамках которой московские и хабаровские артисты создадут атмосферу уникального диалога, объединяющего музыкальные традиции народного исполнительского искусства.
Главная идея такого мероприятия — укрепление культурных связей между столицей России и Дальним Востоком, обмен опытом и возможность дальнейшего сотрудничества.
— Репертуар оркестра включает произведения русских, зарубежных и современных композиторов, а также оригинальные произведения, специально написанные для оркестра народных инструментов. Оркестр сохраняет и развивает лучшие традиции, и что особенно радует — в коллектив приходит талантливая и восприимчивая молодежь, которой предстоит нести эти традиции дальше. Русский оркестр постоянный участник гала-концерта победителей краевого фестиваля-конкурса «Новые имена» Хабаровского края и хедлайнер Дальневосточного фестиваля народной музыки «На Амурских просторах», — рассказал министр культуры края Юрий Ермошкин.
Дирижировать и солировать будут Ирина Плотникова и Александр Веретенников, а также солисты — Александр Гатауллин (баян), Дмитрий Ходанович (баян) и Константин Захарато (балалайка).
Русский оркестр Хабаровской краевой филармонии создан в 2010 году. Концерты коллектива пользуются большой популярностью и признательностью у публики, как в Хабаровском крае, так и за его пределами.
За все время работы оркестр порадовал своих слушателей интересными программами, выступлениями с мастерами исполнительского искусства, продемонстрировав высокий профессиональный уровень на территории Дальнего Востока и КНР. Проект осуществляется при поддержке Министерства культуры России и правительства Хабаровского края.