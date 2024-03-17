Сергей Кравчук: Масленица объединила хабаровчан

Во всех районах Хабаровска сегодня встречают весну. Для горожан и гостей краевой столицы организовали площадки для гуляний. На всех точках есть развлечения для детей и взрослых. Везде угощают блинами, чаем. Также посетителям бесплатно предлагают насладиться солдатской кашей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
«Масленица — славянский праздник, который любят хабаровчане. Он объединяет людей. В нашем городе его отмечают семьями, собираются на гуляния с друзьями, близкими и соседями. Мы вместе провожаем зиму и ждем тепла. Пусть у вас будет прекрасное настроение», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Также сегодня мэр побывал на Масленице в Индустриальном районе на базе отдыха «Дельфин». Здесь разместили точки с блинами, шашлыками и другими яствами. Те, кто готов испытать удачу, могут залезть на столб и достать приз. Для зрителей выступают творческие коллективы.