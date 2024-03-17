Сергей Кравчук: Масленица объединила хабаровчан

Во всех районах Хабаровска сегодня встречают весну. Для горожан и гостей краевой столицы организовали площадки для гуляний. На всех точках есть развлечения для детей и взрослых. Везде угощают блинами, чаем. Также посетителям бесплатно предлагают насладиться солдатской кашей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.