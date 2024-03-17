В Новосибирской области начался завершающий день голосования

Напомним, в субботу, 16 марта, свой выбор сделали более 823 тысяч избирателей. Явка на избирательные участки составила 42,04%. Помимо этого новосибирцы активно пользовались услугами электронного голосования. В общей сложности свой голос отдали более 83% всех, кто подавал заявки на участие в ДЭГ.