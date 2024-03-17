Полуголых дуэлянток и публичные дома в Хабаровске увидели на ночной экскурсии в музее Хабаровска: фото

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Гости музея «Мир говорящих машин» узнали о первых домах терпимости в Хабаровске, музыке, канкане, танго, и как все это появилось. Говорили и о том, как проходили женские дуэли, и почему нежные особы раздевались при поединке по пояс. Вспомнили на экскурсии об очень странных и страшных куклах во время правления Николая II. Много слов было сказано об истории музыки и любви.
А после гости с фонариками прогулялись по ночному музею, где можно было увидеть самые первые музыкальные инструменты, пластинки, кассеты, фотографии и другие раритетные вещи. О том, как прошла ночная экскурсия в темноте — смотрите в нашем фоторепортаже.