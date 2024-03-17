Полуголых дуэлянток и публичные дома в Хабаровске увидели на ночной экскурсии в музее Хабаровска: фото

Гости музея «Мир говорящих машин» узнали о первых домах терпимости в Хабаровске, музыке, канкане, танго, и как все это появилось. Говорили и о том, как проходили женские дуэли, и почему нежные особы раздевались при поединке по пояс. Вспомнили на экскурсии об очень странных и страшных куклах во время правления Николая II. Много слов было сказано об истории музыки и любви.