Жительница Приморья выразила благодарность полицейскому за помощь с собакой

В письме Екатерина рассказала, что она подобрала с улицы собаку, которая бегала без хозяина. Она стала самым настоящим, верным другом, с которым женщина не хотела расставаться, она хорошо заботилась о псе. На одной из прогулок объявился прошлый владелец питомца, он заявил свои права на животное и потребовал вернуть ему четвероного друга.