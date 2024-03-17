Жительница Приморья выразила благодарность полицейскому за помощь с собакой

Жительница Артема Екатерина написала благодарственное письмо в адрес участкового уполномоченного старшего лейтенанта полиции Анастасии. Она отметила, что специалист урегулировал ее конфликт с бывшим владельцем собаки, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
В письме Екатерина рассказала, что она подобрала с улицы собаку, которая бегала без хозяина. Она стала самым настоящим, верным другом, с которым женщина не хотела расставаться, она хорошо заботилась о псе. На одной из прогулок объявился прошлый владелец питомца, он заявил свои права на животное и потребовал вернуть ему четвероного друга.
Екатерина, разумеется, делать этого не хотела, чтобы разрешить вопрос, она обратилась к участковому Анастасии. Та выслушала обе стороны и прекратила конфликт. Мужчина отказался от своих претензий и выразил уверенность, что питомцу будет лучше находится на попечении Екатерины. Женщина была счастлива, она поблагодарила полицейского и даже написала письмо в участок.
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