Столбики термометров покажут до +3ºС днем в Иркутске в воскресенье, 17 марта

Переменная облачность ожидается в столице Приангарья сегодня, 17 марта. День пройдет преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 5−10 м/с. За окном будет +1…+3ºС, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Иркутский гидрометцентр.