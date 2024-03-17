Столбики термометров покажут до +3ºС днем в Иркутске в воскресенье, 17 марта

Переменная облачность ожидается в столице Приангарья сегодня, 17 марта. День пройдет преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 5−10 м/с. За окном будет +1…+3ºС, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Иркутский гидрометцентр.
По области прогнозируют переменную облачность, местами возможен небольшой снег, в Тайшетском, Чунском, северо-западных районах ожидается небольшой, местами умеренный мокрый снег и снег, ветер северо-западный, юго-западный 5−10 м/с, местами порывы 15−18 м/с, температура +4,-1°, при облачной погоде около −4,-9°С.