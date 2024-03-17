Бои мешками, Ярмарочный столб с призами, сожжение чучела: как Иркутск провожает Масленицу

Вот и подходит к концу масленичная неделя! Кто-то наверняка провел время с родными и близкими, и, конечно же, блинами в домашней обстановке. Но немало и тех, кто присоединился к городским гуляниям! Мероприятия в Иркутске проходили в течение всей недели, но самые масштабные состоялись 16 марта. Думаете, все пропустили? Нет, 17 марта еще есть шанс проводить Масленицу как следует!