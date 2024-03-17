Бои мешками, Ярмарочный столб с призами, сожжение чучела: как Иркутск провожает Масленицу

Вот и подходит к концу масленичная неделя! Кто-то наверняка провел время с родными и близкими, и, конечно же, блинами в домашней обстановке. Но немало и тех, кто присоединился к городским гуляниям! Мероприятия в Иркутске проходили в течение всей недели, но самые масштабные состоялись 16 марта. Думаете, все пропустили? Нет, 17 марта еще есть шанс проводить Масленицу как следует!
Так, 16 марта более 4000 жителей пришли отпраздновать Масленицу на площади у стадиона «Труд». Что их только ни ждало! И концерт, и русские традиционные игры, и без танцев тоже не обошлось.
Все желающие поучаствовали в «Боях мешками», а также в «Тяге гири». Задали настроение народные ансамбли, хор «Прибайкалье», студенты и преподаватели Иркутского колледжа культуры.
Были развлечения и для смельчаков! Например, можно было забраться на Ярмарочный столб! Те, кому удалось это сделать, получали различные подарки: бытовая техника, инструменты, умные колонки, посуда и многое другое.
— Всегда хотел попробовать свои силы и поучаствовать в таком конкурсе. Сначала сложно было настроиться, но все-таки решился. Считаю, мне досталась полезная вещь, которая пригодится в быту, — утюг, — рассказал житель города Богдан Мезенцев.
— Пришла сюда со своими детьми и внуками. Стараемся часто вместе проводить время. Праздник получился интересный и красочный. Много разных локаций, талантливых артистов. Очень здорово, что в нашем городе такие мероприятия. Они поднимают настроение горожанам, — отметила другая жительница Галина Шишпаренок.
Также в городе работала выставка-ярмарка «Иркутский Арбат», на которой продавались изделия ручной работы. А организаторы праздника приготовили для сибиряков 2024 блина!
Конечно, завершили мероприятие сожжением чучела Масленицы. Игры, конкурсы, соревнования проходили во всех районах Иркутска. Но, если вдруг вы пока не успели присоединиться к общегородскому веселью, шанс еще есть!
Так, 17 марта в 12:00 жителей приглашают в парк «Комсомольский» на главный окружной праздник «Широкая Масленица». Кроме этого, в 12.00 жителей мкр. Топкинский приглашают в сквер «Куб», а в 14.00 игровую программу организуют на Чапаева, 109. Организуют праздник и в 12.00 на Карла Либкнехта, 206; в 14.00 — Лопатина, 10; в 16.00 — Пискунова, 102−104.
В ходе народного праздника на территории ярмарки «Алтынка» на улице Ангарская, 28 сожгут куклу Маслену. Он пройдет 17 марта с 13.00.