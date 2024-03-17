За сутки в Приморье ликвидировали более семидесяти природных пожаров

За сутки сотрудники МЧС в Приморье ликвидировали 72 пала сухой растительности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Возгорания потушили в 13 муниципальных образованиях, не допустив угрозы перехода огня на жильё.
Как отмечают в Главном управлении МЧС по Приморскому краю, сейчас спасатели совместно с пожарными краевой противопожарной службы и авиалесоохраны проводят работы по тушению палов сухой растительности и мониторингу пожароопасной обстановки. Для мониторинга обстановки задействованы в том числе беспилотные летательные аппараты.
По данным на утро воскресенья, в Приморье действовали два очага природных пожаров. В ведомстве подчеркнули, что пожароопасная ситуация находится под контролем.
На большей части территории Приморского края введён особый противопожарный режим. Он запрещает нахождение людей в лесах. Кроме того, запрещено разведение открытого огня и сжигание мусора, в том числе и на дачах.