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За сутки в Приморье ликвидировали более семидесяти природных пожаров

К тушению привлечены спасатели, региональные пожарные и специалисты авиалесоохраны.
Источник: Аргументы и факты

За сутки сотрудники МЧС в Приморье ликвидировали 72 пала сухой растительности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Возгорания потушили в 13 муниципальных образованиях, не допустив угрозы перехода огня на жильё.

Как отмечают в Главном управлении МЧС по Приморскому краю, сейчас спасатели совместно с пожарными краевой противопожарной службы и авиалесоохраны проводят работы по тушению палов сухой растительности и мониторингу пожароопасной обстановки. Для мониторинга обстановки задействованы в том числе беспилотные летательные аппараты.

По данным на утро воскресенья, в Приморье действовали два очага природных пожаров. В ведомстве подчеркнули, что пожароопасная ситуация находится под контролем.

На большей части территории Приморского края введён особый противопожарный режим. Он запрещает нахождение людей в лесах. Кроме того, запрещено разведение открытого огня и сжигание мусора, в том числе и на дачах.

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