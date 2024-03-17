За сутки в Приморье ликвидировали более семидесяти природных пожаров

Как отмечают в Главном управлении МЧС по Приморскому краю, сейчас спасатели совместно с пожарными краевой противопожарной службы и авиалесоохраны проводят работы по тушению палов сухой растительности и мониторингу пожароопасной обстановки. Для мониторинга обстановки задействованы в том числе беспилотные летательные аппараты.