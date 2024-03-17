В Красноярском крае продолжается голосование за объекты благоустройства

Сегодня жители Красноярского края смогут определить, какое общественное пространство в их населенном пункте будет благоустроено в 2025 году. Сориентироваться на профильной онлайн-платформе помогут молодые люди, которые работают в специальных информационных точках рядом с избирательными участками. Всего задействованы 1 200 волонтеров благоустройства.
Напомним, всероссийское голосовании за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» началось 15 марта. За два дня в Красноярском крае свой объект выбрали уже более 84 тысяч человек.
Как рассказывает руководитель ресурсного центра по развитию добровольчества Красноярского края Наталья Заблотская, красноярцы очень активны в выборе объектов будущего благоустройства.