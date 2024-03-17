В Красноярском крае продолжается голосование за объекты благоустройства

Сегодня жители Красноярского края смогут определить, какое общественное пространство в их населенном пункте будет благоустроено в 2025 году. Сориентироваться на профильной онлайн-платформе помогут молодые люди, которые работают в специальных информационных точках рядом с избирательными участками. Всего задействованы 1 200 волонтеров благоустройства.