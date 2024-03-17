7 тысяч жителей Иркутской области проголосовали за объекты благоустройства

В Иркутской области почти 7 тысяч жителей приняли участие в голосование по выбору новых объектов благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
-С 15 по 17 марта любой россиянин старше 14 лет может проголосовать лично в специальных пунктах проведения голосования за объекты благоустройства, — говорят в региональном правительстве.
Те проекты, которые наберут большинство голосов, будут реализованы уже в 2025 году, отмечают в пресс-службе. Так в регионе появится больше скверов, парков, общественных и спортивных пространств.
Ранее сообщалось, что в Черемхово Иркутской области 35 семей — переселенцев из ветхого жилья получили ключи от новых квартир. Ключи им вручили 16 марта.