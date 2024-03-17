Прощеное воскресенье-2024. Почему нужно просить прощение в этот день?

18 марта начинается Великий Пост — время покаяния и осмысления своей жизни. Вступать в это непростое время следует, примирившись со всеми людьми, которые могли вас обидеть, или которых обидели вы. В народном календаре для примирения есть даже отдельный день, который называется Прощеное воскресенье. Отмечают его 17 февраля.
Рассказываем, какие обряды и традиции связаны с этим временем.
Когда начали отмечать Прощеное воскресенье?
Дата Прощеного воскресенья меняется ежегодно — она четко привязана к началу Великого Поста, а он — ко дню Пасхи. В официальном православном календаре как такового праздника Прощеное воскресенье нет, это исключительно народная традиция. Однако церковь ее не отрицает, ведь фактически она не противоречит церковным устоям: святые отцы не раз писали как важно примириться с окружающими, простить их и извиниться за свои неблагоразумные поступки. Главное, делать это искренне. В Евангелии сказано, что христианам стоит всегда быть в миру с окружающими.
Обычай просить прощения у окружающих появился 16 веков назад и изначально был распространен у египетских монахов. Дело в том, что аскеты практиковали пост в пустыне — это было сложнейшее физическое и духовное испытание, которое выдерживали не все. Поэтому перед аскезой монахи обязательно посещали своих знакомых и примирялись с ними. Ведь не все могли вернуться домой.
Со временем традиция распространилась и среди мирян, а после пришла и на Русь.
Что можно и нельзя делать в Прощеное воскресенье?
Прощеное воскресенье всегда совпадает с последним днем Масленицы, поэтому христианские обычаи этого дня тесно переплелись с языческими — на улицах устраивают гуляния, пекут символ солнца — блины — и, конечно, сжигают чучело зимы.
Верующим можно принять участие в празднике и отведать сытных блинчиков, но вечером важно сходить на службу в храм. В это время совершается особый чин прощения, когда священнослужители и прихожане взаимно испрашивают друг у друга прощение, дабы вступить в Великий пост с чистой душой. Проговаривать каждый проступок, за который ты просишь прощение, не нужно (но держать их в голове стоит). А отвечать на приносимые извинения стоит фразой: «Бог простит, и я прощаю».
В день Прощеного воскресенья есть и свои запреты. Например, нельзя грубостью отвечать людям, которые пришли с тобой примириться. Также запрещено отказывать тем, кто просит милостыню и любую другую помощь. В этот праздник особенно запрещено ссориться, скандалить, сплетничать.
Никаких ограничений в еде в Прощеное воскресенье нет — на столе могут быть как молочные, так и мясные продукты. Что касается алкоголя, то его лучше избегать. Также не принято в праздник устраивать шумные застолья и жениться.
Где помолиться в Прощеное воскресенье?
17 марта в 9.00 начнется литургия в Ломоносове, в Соборе Архистратига Божия Михаила. Службу возглавит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Он же в 17.45 будет служить великую вечерню и чин прощения в Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга.