Прощеное воскресенье-2024. Почему нужно просить прощение в этот день?

Дата Прощеного воскресенья меняется ежегодно — она четко привязана к началу Великого Поста, а он — ко дню Пасхи. В официальном православном календаре как такового праздника Прощеное воскресенье нет, это исключительно народная традиция. Однако церковь ее не отрицает, ведь фактически она не противоречит церковным устоям: святые отцы не раз писали как важно примириться с окружающими, простить их и извиниться за свои неблагоразумные поступки. Главное, делать это искренне. В Евангелии сказано, что христианам стоит всегда быть в миру с окружающими.