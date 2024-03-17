Прогони кикимору: почему 17 марта нельзя признаваться в любви

В Герасимов день хозяйки пекли хлеб в виде птиц и угощали им всех домашних — для здоровья. Также обязательно убирали избу, выметали мусор и паутину из всех углов, чтобы прогнать кикимору. Если на славу потрудиться и освободить жилище от пыли и грязи, то зловредный дух исчезнет уже к вечеру, а люди заживут спокойнее и богаче. Обязательно чистили коврик у двери: считалось, что вместе с пылью с него можно стряхнуть все неприятности, которые грозят дому.