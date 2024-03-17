Прогони кикимору: почему 17 марта нельзя признаваться в любви

Если в этот день птицы были спокойными — ожидали хорошую погоду, а если грачи суетились и прятались — работы в поле откладывали, так как скоро наступит ненастье. Если пернатые начинали приводить в порядок гнезда — ждали теплую и дружную весну. Солнечный день 17 марта предвещал хороший урожай ягод.
В Герасимов день хозяйки пекли хлеб в виде птиц и угощали им всех домашних — для здоровья. Также обязательно убирали избу, выметали мусор и паутину из всех углов, чтобы прогнать кикимору. Если на славу потрудиться и освободить жилище от пыли и грязи, то зловредный дух исчезнет уже к вечеру, а люди заживут спокойнее и богаче. Обязательно чистили коврик у двери: считалось, что вместе с пылью с него можно стряхнуть все неприятности, которые грозят дому.
В день Герасима Грачевника запрещалось:
надевать новые лапти — заболит шея, отправляться в дальний путь — дорога может быть неудачной, громко смеяться — придется плакать, признаваться в любви — чувства останутся безответными.
Именины сегодня празднуют Александр, Василий, Вячеслав, Георгий, Герасим, Григорий, Даниил, Павел, Ульяна и Яков.
В этот день родились:
один из основоположников невропатологии в России Алексей Кожевников, художник Михаил Врубель, биохимик, академик АН СССР Алексей Бах, композитор-песенник, создатель группы «Комбинация» Виталий Окороков, первая двукратная олимпийская чемпионка в танцах на льду Оксана Грищук.