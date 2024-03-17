«Напоминает кладбище»: красноярцы спорят об украшении красноярского подземного перехода цветами

Дискуссия разгорелась в телеграм-канале «Бал дебютанток».
Напомним, накануне праздника 8 Марта стены перехода у Института искусств украсили цветами и светодиодными изображениями. Арт-объект создали по инициативе городского проекта «Гид по Красноярску».
«Раньше место не поражало приветливостью, а теперь напоминает ухоженное кладбище в родительский день. Интересно, кому в голову приходят такие дизайн-идеи. Если перемножить цену искусственной розочки с китайского рынка на количество этих розочек, мужественно свисающих теперь из стен перехода… это ж какой у людей уровень финансовой свободы», — написали авторы телеграм-канала.
С мнением согласились комментаторы. Вот, что они писали:
«Спасибо, что поддержали, что это треш! То, что на картинке — это вертикальное могильное озеленение. Это настолько плохие декоративные цветы и визуальное решение, насколько вообще возможно сделать плохо за огромные (наверняка бюджетные) бабки».
«Согласна про налет кладбища, хотя неоновые вывески как бы отвлекают от этого».
«Граффити были логичнее бы».
Были среди комментаторов и те, кому идея понравилась:
«Есть другие идеи? С радостью. Но это гораздо лучше, с тем, что было».
«На 8 Марта было очень приятно там пройтись».