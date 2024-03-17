«Напоминает кладбище»: красноярцы спорят об украшении красноярского подземного перехода цветами

«Раньше место не поражало приветливостью, а теперь напоминает ухоженное кладбище в родительский день. Интересно, кому в голову приходят такие дизайн-идеи. Если перемножить цену искусственной розочки с китайского рынка на количество этих розочек, мужественно свисающих теперь из стен перехода… это ж какой у людей уровень финансовой свободы», — написали авторы телеграм-канала.