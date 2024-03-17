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Оставила телефон дома и ушла на ярмарку: в Красноярске 10-летняя школьница сутки отсутствовала дома

Полиция и волонтеры Красноярска нашли не вернувшуюся домой девочку.
Источник: Соцсети

В Красноярске полиция и волонтеры всю ночь искали 10-летнюю девочку, которая накануне, 16 марта, не вернулась домой из школы. Школьница ушла из дома (живет в Кировском районе, на улице Павлова) в 9:35 утра — в школу, на школьную ярмарку. Телефона с собой у нее не было, она оставила его дома. Была вместе с подругами, ее видели на масленичных гуляниях на Ярыгинской набережной. Подруги вернулись, Даша — нет. Мама девочки обратилась в дежурную часть только в 20:45 часов.

Поиски начались сразу же. Во-первых, были сформированы специальные группы из сотрудников уголовного розыска, участковых уполномоченных полиции и инспекторов ПДН. Полицейские проверяют все возможные адреса, где предположительно может находиться пропавшая, опрашивают возможных очевидцев, выясняют, куда могла отправиться школьница после окончания мероприятия.

Работали и волонтеры организации «Поиск пропавших детей» им. Оксаны Василишиной. Помимо того, что они прочесывали город, они еще и распространяли информацию в социальных сетях, развешивают ориентировки на улицах, во дворах.

И вот, около 10 часов утра сегодня, 17 марта, полиция сообщила: школьница найдена. жива, здорова, находилась у знакомых на улице Транзитной. Ее доставили в отдел полиции для установления всех обстоятельств.