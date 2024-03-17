Оставила телефон дома и ушла на ярмарку: в Красноярске 10-летняя школьница сутки отсутствовала дома

В Красноярске полиция и волонтеры всю ночь искали 10-летнюю девочку, которая накануне, 16 марта, не вернулась домой из школы. Школьница ушла из дома (живет в Кировском районе, на улице Павлова) в 9:35 утра — в школу, на школьную ярмарку. Телефона с собой у нее не было, она оставила его дома. Была вместе с подругами, ее видели на масленичных гуляниях на Ярыгинской набережной. Подруги вернулись, Даша — нет. Мама девочки обратилась в дежурную часть только в 20:45 часов.