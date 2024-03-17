В Хабаровске завершены поиски пенсионера, пропавшего из больницы на два дня

В Хабаровске успешно завершились поиски пенсионера, который пропал из больницы на двое суток. Об этом сообщили в Telegram-канале добровольческого поисково-спасательного отряда «Лига Спас».
68-летний Юрий Ч., проходивший лечение в ККБ № 2, ушёл из неё в неизвестном направлении утром 15 марта. Задачу поиска осложняло то, что пожилой мужчина дезориентирован и мог уйти в любой район города. Волонтёры просили хабаровчан распространить информацию о Юрии в городских пабликах и домовых чатах.
Сегодня утром, 17 марта, поиски пенсионера были прекращены. Его жизни и здоровью ничто не угрожает.
«Найден, жив», — коротко сообщили в ДПСО «Лига Спас».