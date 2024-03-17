В Хабаровске завершены поиски пенсионера, пропавшего из больницы на два дня

68-летний Юрий Ч., проходивший лечение в ККБ № 2, ушёл из неё в неизвестном направлении утром 15 марта. Задачу поиска осложняло то, что пожилой мужчина дезориентирован и мог уйти в любой район города. Волонтёры просили хабаровчан распространить информацию о Юрии в городских пабликах и домовых чатах.