«Амурские Тигрицы» победой завершили регулярный Чемпионат России по волейболу

Во второй партии сибирячки попытались «огрызнуться» и в первой половине сета буквально наступали на пятки хабаровчанкам по счету. Конечно, иногда бывает чудо, когда и аутсайдер лиги может выиграть у лидера, но не в этот раз. Победа во втором игровом отрезке снова за «Амурскими Тигрицами» — 25:17.