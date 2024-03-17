«Амурские Тигрицы» победой завершили регулярный Чемпионат России по волейболу

В Иркутске завершился регулярный Чемпионат России по волейболу среди женщин высшей лиги «Б» группы «Сибирь». «Амурские Тигрицы» в последнем матче встретились с командой «Алтай-АГАУ» из Барнаула, над которой одержали уверенную победу, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Барнаульская команда является аутсайдером «регулярки», поэтому обошлось без сюрпризов и «тигрицы» забрали первую партию со счетом 25:16. За весь сезон хабаровчанки уступили всего в двух матчах из 30-ти — по одному разу командам из Владивостока и Иркутска, которые занимают второе и третье места соответственно.
Во второй партии сибирячки попытались «огрызнуться» и в первой половине сета буквально наступали на пятки хабаровчанкам по счету. Конечно, иногда бывает чудо, когда и аутсайдер лиги может выиграть у лидера, но не в этот раз. Победа во втором игровом отрезке снова за «Амурскими Тигрицами» — 25:17.
Не без труда в третьем сете, но «Амурские Тигрицы» одержали победу в матче со счетом 3:0. Финальную точку в регулярном чемпионате поставила Анастасия Бортникова.
В плей-офф, который состоится в апреле, группу «Сибирь» будут представлять «Амурские Тигрицы», «Динамо-Владивосток» и «Локомотив-Ангара» из Иркутска. От «Центра» — череповецкая «Северянка-2», «Университет-Визит» из Пензы и «Брянск».
Первая партия игр пройдет в Череповце, борьба за звание чемпиона России завершится в Хабаровске, где также пройдет награждение.