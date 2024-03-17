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На два месяца сузят улицу в Дзержинском районе Новосибирска

Мэрия Новосибирска объявила о сужении улицы Промышленной в Дзержинском районе.

Мэрия Новосибирска объявила о сужении улицы Промышленной в Дзержинском районе. Ограничение будет действовать в течение двух месяцев.

С 18 марта по 15 мая в Новосибирске будет ограничено движение на улице Промышленной в Дзержинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Как стало известно, проезжая часть будет сужена на два метра на участке между домами № 1 и № 7.

— Это связано с проведением Специализированным застройщиком «Новый дом» работ по прокладке наружных сетей водоснабжения и канализации, — пояснили введения ограничения в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Там добавили, что водители должны быть внимательными и следовать в соответствии с информационными щитами, дорожными знаками, а также соблюдать правила дорожного движения.