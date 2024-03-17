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В Новосибирске повара пекут блины на 16 сковородах одновременно

17 марта отмечается последний день Масленицы.

Сегодня, 17 марта, отмечается последний день Масленицы. Новосибирские повара местных ресторанов раскрыли несколько своих личных секретов при приготовлении блинов для портала BFM-Новосибирск.

По словам поваров, при правильном подходе к рецепту теста количество сковородок можно увеличить в несколько раз, чтобы быстрее приготовить блины.

«На работе я готовлю на шести сковородках одновременно. Это не сложно. Можно сравнить с мастерством жонглера», — рассказала шеф-повар и основатель проекта #ШЕФИФЕРМЕР, вице-президент по Сибирскому федеральному округу Российской ассоциации шеф-поваров Chefs Team Russia Юлия Литвиненко.

А шеф-повар, совладелец и основатель школы ресторанов и кулинаров «Гастроинкубатор» Николай Ильин рассказал, что во время фестивалей готовил блины одновременно на 16 сковородах.

Напомним, что сегодня, 17 марта, объявлен последний день выборов на пост главы государства.

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