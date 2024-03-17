Определены победители второго дня викторины-2024 про Красноярский край

Стали известны победители второго дня викторины-2024 к 90-летию Красноярского края. Разыграны квартира, автомобили и гаджеты.
Квартиру выиграл номер 0776209, принадлежит он жителю Красноярска. Автомобили достанутся владельцам номеров 3318510 (Тасеевский район) и 0089328 (Ачинск).
Кроме того, были разыграны смартфоны, беспроводные наушники, умные колонки.
Напомним, поучаствовать в викторине могут все жители Красноярского края, пришедшие на выборы президента. В следующий раз победителей назовут 19 марта.