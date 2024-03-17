В приморский Центр «Тигр» доставили еще одного медвежонка

В приморском Центре «Тигр» по реабилитации диких животных — пополнение. К специалистам доставили еще одного медвежонка. Кроха четвертый по счету в косолапых яслях, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Специалисты отмечают, что за гималайскими медвежатами нужен круглосуточный уход. Все они по разным причинам остались без мамы, и у всех отменный аппетит. Малыши кушают по шесть, а то и семь раз в сутки, еду требуют жалобным писком.
«Наш новый подопечный достаточно упитан и здоров. Ждем превращение всех детенышей в крупных и сильных медведей», — поделились сотрудники Центра.
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как недавно сюда доставили месячного гималайского медвежонка. К ветеринарам детеныша доставили сотрудники Департамента лесного и охотничьего хозяйства Приморского края. Выяснилось, что кроху подбросили жителям Тернейского района, а они в свою очередь обратились в охотнадзор.