Спецпрограмма Большого Детского фестиваля «ЭХО БДФ — Приангарье» открылась в Иркутской области

С 16 по 20 марта в рамках фестиваля запланировано проведение 76 мероприятий для детей, включая показы спектаклей, премьер нового российского кино и анимации, презентации современной детской литературы, встречи с авторами, а также образовательные программы для участников любительских театральных коллективов и профессионального сообщества региона, об этом сообщает пресс-служба областного правительства.