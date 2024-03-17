Прощеное воскресенье: почему православные просят прощения перед постом

МИНСК, 17 мар — Sputnik. Особые службы с чином прощения пройдут вечером 17 марта, на этот день в текущем году у православных выпадает Прощеное воскресенье.
День накануне Великого поста имеет три названия — Неделя сыропустная (сырная), Адамово изгнание и Прощеное воскресенье.
Это четвертое воскресенье подготовки к Великому посту перед Пасхой и завершение масленичной недели. Православные уже перестали употреблять в пищу мясо, но еще можно есть молочные продукты — сыры, сметану.
Название Адамово изгнание связано с тем, что во время богослужений вспоминаются события грехопадения Адамы и Евы и изгнания их из Рая.
Наименование Прощеное воскресенье появилось в связи с тем, что в этот день в храмах совершаяся вечернее богослужение с чином прощения.
После окончания вечерней службы в воскресенье священник совершает земной поклон и просит прощения у своего клира, а также у прихожан храма. В ответ священнослужители и прихожане кланяются до земли. После этого принято подходить к настоятелю храма и испрашивать у него прощения.
Вечерняя служба в Прощеное воскресенье отличается торжественностью, но уже больше похожа на службы Великого поста.
Как правильно просить прощения
По словам священнослужителей, просить прощения принято в этот день не только в храме. Важно попросить прощения у близких, родных, знакомых и вообще у всех, кого человек мог вольно или невольно обидеть.
Как правило прощения просят так: «Прости меня!», в ответ человек говорит: «Бог простит, и я прощаю. Ты меня прости».
История праздника
Традиция Прощеного воскресенья берет начало в древности, со времен первых египетских монахов-пустынников.
Предание гласит, что на время Великого поста они уходили в пустыню, причем делали это поодиночке. Там они проводили 40 дней. Пустыни всегда были суровыми местами, малопригодными для жизни. Многие из монахов-пустынников во время поста погибали от голода, болезней, кто-то становился добычей диких зверей.
Уходя в пустыню, они не знали, вернутся ли обратно, поэтому с братьями-монахами прощались, как будто уходя на смерть: боясь погибнуть без покаяния, они просили прощения.
Так традиция просить прощения перед Великим постом вошла в практику всей церкви.