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На автодороге «Кемерово-Новокузнецк» временно ограничили движение

Сотрудники ГИБДД советуют планировать свой путь заранее с учётом изменений.

В УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области — Кузбассу рассказали о временном ограничении движения автодороге Р-255 «Сибирь».

На 134-м километре трассы «Кемерово-Новокузнецк» столкнулись два грузовых автомобиля, из-за чего трасса перекрыта. К счастью, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. На время организован объезд по автодорогам «Кемерово — Анжеро-Судженск» и «Томск — Мариинск».

Госавтоинспекция Кузбасса посоветовала водителям заранее планировать маршрут с учётом всех изменений.