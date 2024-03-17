На автодороге «Кемерово-Новокузнецк» временно ограничили движение

На 134-м километре трассы «Кемерово-Новокузнецк» столкнулись два грузовых автомобиля, из-за чего трасса перекрыта. К счастью, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. На время организован объезд по автодорогам «Кемерово — Анжеро-Судженск» и «Томск — Мариинск».