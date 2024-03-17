Любовь Успенская получила российское гражданство

Кроме того, певица планирует выпустить новый альбом под названием «Сила моя со мной». В пресс-службе Успенской уточнили ТАСС, что альбом выйдет весной. Сама артистка отметила, что название альбома совпадает с названием ее песни на стихи официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. «Она же посоветовала мне так назвать мой [юбилейный] концерт, [который прошел 24 февраля в “Крокус сити холле”]. Я согласилась, потому что это действительно очень яркое название, которое заставляет задуматься, а в чем эта сила», — сказала Успенская.