Любовь Успенская получила российское гражданство

Ранее в СМИ певица сообщила, что имеет американское гражданство, несмотря на то, что много лет живет и выступает в России.
«Я уже отпраздновала получение гражданства [России]. И я счастлива, что теперь являюсь гражданином такой великой державы. Я всегда любила Россию, и думаю, что моя мечта сбылась», — сказала она.
Кроме того, певица планирует выпустить новый альбом под названием «Сила моя со мной». В пресс-службе Успенской уточнили ТАСС, что альбом выйдет весной. Сама артистка отметила, что название альбома совпадает с названием ее песни на стихи официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. «Она же посоветовала мне так назвать мой [юбилейный] концерт, [который прошел 24 февраля в “Крокус сити холле”]. Я согласилась, потому что это действительно очень яркое название, которое заставляет задуматься, а в чем эта сила», — сказала Успенская.
Певица отметила, что долго ничего не выпускала. «Очень много нереализованных песен, дуэтных и сольных», — уточнила Успенская. В ее пресс-службе рассказали, что в альбом войдут как сольные композиции, так и дуэты с Домиником Джокером, Александром Панайотовым, Navai и другими артистами.
Свой последний студийный альбом под названием «Значит, пора» Успенская выпустила в 2019 году. Практически весь альбом состоит из ранее выпущенных песен и новых версий старых хитов певицы. В частности, в него вошли дуэты с такими исполнителями, как Доминик Джокер и Владимир Пресняков.