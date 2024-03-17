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Что такое суперфуд и правда ли это полезно?

Если вы хотели сделать свое питание еще более правильным и чистым, то наверняка вам знакомы суперфуды — продукты, обогащенные витаминами, минералами и клетчаткой. Их считают очень полезными, но мало кто знает, что они могут причинить и вред.
Источник: Здоровье Mail.Ru

К суперфудам или суперпродуктам относятся семена чиа, ягоды годжи, киноа, льняное семя, черная смородина, овес.

В недавнем исследовании участвовало 1000 человек:

У трети респондентов суперпродукты есть в меню хотя бы раз в неделю; почти 40% заявляют, что вообще не употребляют суперпродукты.

— Суперпродукты часто недостаточно исследованы, чтобы можно было оценить их с точки зрения здоровья, — говорит доктор Андреас Хенсель.

Некоторые суперпродукты состоят из экстрактов или препаратов на растительной основе. Они могут содержать потенциально вредные вещества в концентрированной форме.

Также не существует стандартов в процедурах экстракции — поэтому тяжело оценить риск для здоровья подобных продуктов.

— Сбалансированная и разнообразная диета остается лучшей основой для сохранения здоровья, — говорит доктор Хенсель.

Нам кажется, что если продукт импортный, значит, полезный. Однако местные продукты часто приносят больше пользы для вашего организма. Например, черная смородина представляет собой альтернативу ягодам годжи из-за высокого содержания в них витамина С, а льняное семя с высоким содержанием белков и жирных кислот омега-3 имеет сходство с семенами чиа.

здоровье
медицина