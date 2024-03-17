Что такое суперфуд и правда ли это полезно?

К суперфудам или суперпродуктам относятся семена чиа, ягоды годжи, киноа, льняное семя, черная смородина, овес.
В недавнем исследовании участвовало 1000 человек:
У трети респондентов суперпродукты есть в меню хотя бы раз в неделю; почти 40% заявляют, что вообще не употребляют суперпродукты.
— Суперпродукты часто недостаточно исследованы, чтобы можно было оценить их с точки зрения здоровья, — говорит доктор Андреас Хенсель.
Некоторые суперпродукты состоят из экстрактов или препаратов на растительной основе. Они могут содержать потенциально вредные вещества в концентрированной форме.
Также не существует стандартов в процедурах экстракции — поэтому тяжело оценить риск для здоровья подобных продуктов.
— Сбалансированная и разнообразная диета остается лучшей основой для сохранения здоровья, — говорит доктор Хенсель.
Нам кажется, что если продукт импортный, значит, полезный. Однако местные продукты часто приносят больше пользы для вашего организма. Например, черная смородина представляет собой альтернативу ягодам годжи из-за высокого содержания в них витамина С, а льняное семя с высоким содержанием белков и жирных кислот омега-3 имеет сходство с семенами чиа.