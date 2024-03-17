Что такое суперфуд и правда ли это полезно?

Если вы хотели сделать свое питание еще более правильным и чистым, то наверняка вам знакомы суперфуды — продукты, обогащенные витаминами, минералами и клетчаткой. Их считают очень полезными, но мало кто знает, что они могут причинить и вред.