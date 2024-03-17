В Приморье семья староверов из Боливии проголосовала на выборах

Он отметил, что староверы пришли на избирательный участок в селе Емельяновка Пожарского района. Глава семьи Власий Чупров голосовал на выборах президента РФ впервые.
«Мы из Южной Америки, из Боливии. (Пришли проголосовать) я, моя сестра и сын. Чувствую эмоции… В свою страну приехали», — сказал Чупров на видео, которое РИА Новости предоставили в избиркоме.
По его словам, в процедуре голосования ему все понятно. Также Чупров рассказал, что чувствует своим долгом проголосовать на выборах президента. «Долгом, обязанностью, потому что получили гражданство», — добавил старовер.
В Приморье переехали уже несколько семей из рода Чупровых. Последние прибывшие в марте — Алексей Чупров с женой и четырьмя детьми. Староверы планируют так же, как и их родственники, заниматься сельским хозяйством.
Всего в Приморском крае, преимущественно в северных районах, живут свыше 20 семей старообрядцев. Для переезжающих сюда соотечественников предусмотрены меры поддержки на всех стадиях адаптации в рамках государственной программы переселения, которые позволяют им быстро освоиться в регионе. Речь идет о компенсации части расходов, выделении земельных участков, предоставлении льготных кредитов на приобретение или лизинг сельхозтехники, обучение работе на этой техники.