В Приморье семья староверов из Боливии проголосовала на выборах

Всего в Приморском крае, преимущественно в северных районах, живут свыше 20 семей старообрядцев. Для переезжающих сюда соотечественников предусмотрены меры поддержки на всех стадиях адаптации в рамках государственной программы переселения, которые позволяют им быстро освоиться в регионе. Речь идет о компенсации части расходов, выделении земельных участков, предоставлении льготных кредитов на приобретение или лизинг сельхозтехники, обучение работе на этой техники.