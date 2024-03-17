Узбекистан и Индия договорились о новых проектах в сфере образования

ТАШКЕНТ, 17 марта — Sputnik. Проект «Ибрат фарзандлари» Агентства по делам молодежи Узбекистана и индийская Международная школа имени Тагора подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на активизацию образовательного и научно-исследовательского взаимодействия, сообщает ИА «Дунё».
Стороны выразили готовность содействовать развитию программ культурного и образовательного обмена для учащихся возрастной группы от 10 до 16 лет.
«В этих целях будут реализованы проекты по обмену преподавателями и учащимися, расширению совместных образовательных инициатив, организованы виртуальные занятия по различным предметам, таким как изучение языков, искусство и ремесла, йога, танцы, музыка и театр», — говорится в сообщении.
Соглашение предусматривает проведение гостевых лекций, семинаров, вебинаров, научно-практических конференций и симпозиумов.
Стороны отметили, что будут поощрять любые новые проекты и инициативы, направленные на укрепление взаимоотношений между Узбекистаном и Индией.
Индийские партнеры намерены инвестировать в создание медцентра в Ташкенте.