Узбекистан и Индия договорились о новых проектах в сфере образования

«В этих целях будут реализованы проекты по обмену преподавателями и учащимися, расширению совместных образовательных инициатив, организованы виртуальные занятия по различным предметам, таким как изучение языков, искусство и ремесла, йога, танцы, музыка и театр», — говорится в сообщении.