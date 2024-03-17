Новые выделенные полосы для маршруток появятся в Воронеже в апреле

«Рассматривали целый ряд улиц — Ворошилова, 9 января. Ленинский проспект, продолжение Московского проспекта. Пока не готов сказать, на каких точно улицах появятся выделенные полосы, но в приоритете — часть Ленинского проспекта в районе Остужевской развязки и продолжение Московского проспекта», — отметил Олег Котов.