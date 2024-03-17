Народные приметы о деньгах: чего нельзя делать 18 марта

18 марта верующие вспоминают мученика Конона Градаря, в народном календаре — день Конона Огородника. В старину наши предки выходили пахать огороды, хотя на улице было еще холодно. С этой датой на Руси было связано немало примет и традиций, многие из которых касались денег. Расскажем, как в давние времена люди надеялись избежать нищеты и привлечь в дом богатство.
Народные приметы на 18 марта: что нельзя делать
Согласно поверьям, дошедшим до нас из глубины веков, 18 марта ни в коем случае нельзя работать с деревом. Плотники старались даже не прикасаться к инструментам, чтобы не было беды. Люди верили, что нарушившему запрет в скором времени придется делать гроб для кого-то из своих близких.
В то же время считалось, что на Конона Огородника нельзя бездельничать. Тому, кто будет спать до обеда, мудрецы сулили тяжелые болезни. Оправиться от хвори будет очень и очень сложно. Поэтому нужно встать пораньше и заняться делами.
При этом через силу работать не нужно. Если ваше самочувствие не позволяет трудиться в привычном режиме, имеет смысл взять выходной. В противном случае можно заболеть.
Не подходит день и для крупных покупок. Деньги будут потрачены зря, так как новая вещь окажется некачественной. Можно отправиться в магазин или на рынок за предметами первой необходимости, например, за продовольствием. А вот одежду и обувь приобретать не стоит, есть риск вернуться домой с браком.
Ни в коем случае не принимайте подарков от малознакомых людей и не берите у них угощение. Велика вероятность того, что человек имеет дурные намерения и хочет передать вам порчу.
Домой также никого не пускайте: исключение предусмотрено только для близких родственников и друзей, которых вы сами позвали. Имейте в виду, что 17 марта не годится для посиделок с гостями, лучше провести время в узком семейном кругу.
В общении с окружающими будьте терпеливы и милосердны. Не выясняйте отношения, рискуете всерьез обидеть человека, а помириться с ним будет очень сложно. Если будете сплетничать, на языке типун вскочить может, а если начнете хвастаться — икота замучает. Во всяком случае, так говорили наши предки.
После ужина следует как можно скорее убрать со стола. Если оставить грязную посуду или бутылки после трапезы, в дом придет нищета.
Кстати, чтобы не лишиться денежной удачи, 17 марта ни в коем случае не показывайте содержимое кошелька посторонним, а также не считайте при них купюры и монеты.
Еще один важный запрет, касающийся этой даты, связан с ножами. Использовать их в старину разрешалось только до захода солнца. В темное время суток хлеб нужно отламывать рукой, в противном случае домочадцы станут часто ссориться.
Народные приметы на 18 марта: что можно делать
День Конона Огородника крестьяне начинали с первыми лучами солнца. Они умывались святой водой, трижды совершали крестное знамение и отправлялись на огород. Согласно поверьям, даже в практически зимний день нужно пахать и удобрять землю, только в этом случае можно будет рассчитывать на щедрый урожай овощей.
В более поздние времена люди занимались 17 марта тем, что приводили в порядок теплицы. Также они могли замачивать семена для высадки в парники, используя талую воду.
Дата идеально подходит для общения с родными. Вы можете узнать от них что-то полезное и помочь им в решении каких-то проблем.
Народные приметы на 18 марта о погоде
Наши предки считали, что если к 18 марта с юга вернулись перелетные птицы, весна будет теплой, а лето — жарким. Оттепель, по их наблюдениям, указывает на хорошую погоду в ближайшие недели.
Солнечный день сулит богатый урожай яблок. Даже снегопад они называли добрым знаком, надеясь на то, что летом не будет засухи.
Именинники 18 марта
18 марта именины отмечают Иван, Георгий, Николай, Давид и Федор. Также поздравить нужно Константина и Марка.