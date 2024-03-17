Народные приметы о деньгах: чего нельзя делать 18 марта

18 марта верующие вспоминают мученика Конона Градаря, в народном календаре — день Конона Огородника. В старину наши предки выходили пахать огороды, хотя на улице было еще холодно. С этой датой на Руси было связано немало примет и традиций, многие из которых касались денег. Расскажем, как в давние времена люди надеялись избежать нищеты и привлечь в дом богатство.