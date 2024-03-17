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В Краснодаре возобновили работу «дачные» автобусы

«Дачные» автобусы продолжат работу в Краснодаре до 15 ноября.
Источник: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре возобновили работу «дачные» автобусы. Общественный транспорт начал курсировать с 15 марта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Так, в краевом центре работают маршруты № 6 «Центральная аллея Славянского кладбища — улица Круговая», № 160А «Бальнеолечебница — дачи “Дубки”», № 177А «улица Тюляева — 21 км Ростовского Шоссе».

Дополнительные автобусы запустили на маршрутах № 114А от Краснодарской ТЭЦ до поселка Дорожного и № 154А от улицы Гаврилова до 21 км Ростовского Шоссе «Дачное».

«Расписание будет действовать до 15 ноября», — уточнили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань сообщала о том, что в Краснодаре изменится схема движения автобусов № 20 и № 101А. Транспорт будет работать по измененному маршруту с 16 марта и 26 мая.