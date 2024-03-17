Белорусские школьники пройдут курс сердечно-легочной реанимации

В Беларуси школьники пройдут курс сердечно-легочной реанимации, сообщили в телеграм-канале Министерства здравоохранения.
В республике стартовал масштабный проект «Запусти сердце», в котором примут участие также около 20 тысяч школьников. Белорусские школьники научатся в рамках проекта оказывать сердечно-легочную реанимацию. Школьники изучат тему теоретически и практически. Практические навыки школьники будут отрабатывать на реалистичных манекенах. Но, кроме обучения практическим навыкам, цель проекта и в профессиональной ориентации подростков.
Как уточнили в Минобразования, новый проект не заменяет курс допризывной и медподготовки в 10−11 классах, а является дополнение к нему.
— Акция направлена на обучение как можно большего количества людей навыкам оказания базовой медицинской помощи, в первую очередь сердечно-легочной реанимации, — прокомментировала главврач Республиканского клинического медцентра Управления делами президента Ирина Абельская.
В совместном проекте участвуют Минобразования и Минздрав Беларуси, а также профессиональные образовательные структуры, задействовано множество представителей профсообщества из медучреждений, в том числе, Республиканского клинического медцентра, Островецкой ЦРБ, всех медколледжей и медвузов.