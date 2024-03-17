Белорусские школьники пройдут курс сердечно-легочной реанимации

В республике стартовал масштабный проект «Запусти сердце», в котором примут участие также около 20 тысяч школьников. Белорусские школьники научатся в рамках проекта оказывать сердечно-легочную реанимацию. Школьники изучат тему теоретически и практически. Практические навыки школьники будут отрабатывать на реалистичных манекенах. Но, кроме обучения практическим навыкам, цель проекта и в профессиональной ориентации подростков.