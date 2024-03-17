Прощёное воскресенье: традиции и обычаи праздника

Церковь в Прощёное воскресенье отмечает «Воспоминание Адамова изгнания», которое воспринимается как самое драматичное событие священных хроник. В Библии говориться, что первые люди, не подчинившись воле Бога, вкусили запретный плод. За это их изгнали их Эдема. Вероучение гласит, что именно тогда человек стал смертным. Его могла подкосить хворь. А сам он оказался в положении, когда был вынужден «добывать хлеб свой в поте лица». Таким его сделали последствия первородного греха, передающегося следующим поколениям.