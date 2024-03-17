Восстановление дорог в Беларуси обойдется в более чем 2 миллиарда рублей в 2024

В Беларуси на восстановление дорог в 2024 году потратят более 2 миллиардов белорусских рублей. Об этом рассказал заместитель премьер-министра Анатолий Сивак в эфире «Беларусь 1».
Вице-премьер, пояснил, что всего на ремонт дорог в текущем году запланировано потратить 2,1 миллиарда белрублей. При этом рекордные суммы в этом году выделены на восстановление местных дорог, так как «больше смотреть в эту сторону» поручил белорусский президент.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал восстановить все дороги в Беларуси к 9 мая.
Еще Сивак сообщил, что согласно сформированной программе, в 2024-м должны модернизовать и восстановить дороги в 140 агрогородках. Также вице-премьер обратил внимание, что план восстановления дорог в этом году сформатирован так, чтобы имел место контроль на уровне правительства.
Также Сивак заметил, что в этом году на номер 115 уже поступило более 4 тысяч сообщений по качеству дорог (в 2023-м было около 40 тысяч жалоб). При этом с января 2024-го ликвидировано на республиканских дорогах 90 тысяч квадратных метров и на местных около 70 тысяч квадратных метров ям.
— На данный момент в Беларуси на асфальтовых дорогах остается 21 тысяча квадратных метров небольших ям, — заметил чиновник.
При этом Сивак добавил, что хуже всего состояние дорог в Могилевской области, а меньше всего ям на дорогах Гродненщины.