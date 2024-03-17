Восстановление дорог в Беларуси обойдется в более чем 2 миллиарда рублей в 2024

Также Сивак заметил, что в этом году на номер 115 уже поступило более 4 тысяч сообщений по качеству дорог (в 2023-м было около 40 тысяч жалоб). При этом с января 2024-го ликвидировано на республиканских дорогах 90 тысяч квадратных метров и на местных около 70 тысяч квадратных метров ям.